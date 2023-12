Il team di Epic Games Store ci sta preparando ad un Natale con i fiocchi. Fino alle ore 17.00 del 25 dicembre 2023, sarà possibile riscattare un titolo affascinante ed imperdibile. Tutti gli utenti PC potranno ottenere gratuitamente Ghostwire: Tokyo.

Si tratta del sesto gioco gratuito del Calendario dell’Avvento di quest’anno, organizzato dalla piattaforma gaming. Gli utenti potranno collegarsi alla pagina web ufficiale e sul client PC per accedere all’offerta.

Gli utenti dovranno formalizzare l’acquisto di Ghostwire: Tokyo aggiungendolo al carrello, ma la transazione sarà registrata a zero euro. Una volta concluso l’acquisto, il titolo sarà collegato al proprio account Epic Games e si potrà iniziare a giocare immediatamente.

Per combattere i demoni, ispirati alla tradizione giapponese, il protagonista dovrà padroneggiare le arti magiche e spirituali per liberare Tokyo e riportare la pace in città. La stessa Tokyo è una delle protagoniste del gioco grazie alla formula open-world d el gameplay che permette diSarà possibile visitare location caratteristiche e perdersi tra le strade della città tra una missione e l’altra.