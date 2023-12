Un nuovo brevetto depositato da Sony conferma le voci sul lancio della PlayStation 5 Pro. La nuova console nipponica permetterà al produttore di fare un ulteriore salto in avanti in termini di qualità grafica, rendendo i giochi più immersivi e visivamente coinvolgenti.

Di solito, i brevetti depositati da Sony sono relativi a novità hardware o software che veranno utilizzati con le console di nuova generazione. Ecco, quindi, che l’ipotesi del debutto di queste funzionalità su PlayStation 5 Pro è più che motivata.

Stando a quanto rivelato dal brevetto scoperto dai ragazzi di Gamerant, l’azienda ha intenzione di puntare sulla qualità grafica attraverso una soluzione proprietaria che funzionerà in maniera simile ai DLSS di Nvidia.

Sony sta ottimizzando PlayStation 5 Pro per renderla sempre più potente grazie ad una tecnologia inedita che migliorerà la grafica

Semplificando il concetto, la tecnologia Deep Learning Super Sampling permette di sfruttare le potenzialità dell’IA per migliorare la qualità di una immagine generata a bassa risoluzione. I vantaggi diretti sono legati al frame rate e alla stabilità video in quanto l’elaborazione video è effettuata a bassa risoluzione mentre il tutto poi viene upscalato in alta risoluzione.

Il brevetto di Sony va a spiegare anche la suddivisione del lavoro tra CPU e GPU. I dati Asset Aware Data (AAD) verranno scritti in un buffer di comandi e i dati del Level of Detail (LOD) verranno elaborato nella memoria di sistema. In questo modo, il carico di lavoro sarà suddiviso tra CPU e GPU per migliorare la resa finale delle immagini.

Il nuovo sistema grafico di Sony dovrebbe funzionare sia per PlaStation 5 che per PS4 ma solo PS5 Pro potrà contare si un hardware dedicato e rinnovato. Infatti, i tecnici nipponici stanno lavorando insieme a AMD per creare un’architettura che includa anche chip specifici per supportare il lavoro dell’Intelligenza Artificiale.

Il possibile debutto della console è atteso per la fine del 2024 ma tutte le indiscrezioni a riguardo non sono state confermate da Sony. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.