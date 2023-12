Truffa super PERICOLOSA, un messaggio inguaia gli utenti

Di truffe ne sono arrivate tante ultimamente ma quella che starebbe girando in questi giorni avrebbe del clamoroso. Un messaggio truffa che è arrivato a diversi utenti tramite e-mail, avrebbe finito per fare un vero caos.

Sono molte le persone che ci sono cascate credendo di aver fatto colpo su una ragazza che ora avrebbe voglia di fare conoscenza tramite il web. L’obiettivo in realtà sarebbe quello di ricondurre le vittime ad un portale sul quale inserire i propri dati, magari anche quelli delle carte di credito, così da rubarli.

Truffa in atto: ecco il messaggio che gira da giorni e ruba dati agli utenti

“Ciao,

Spero che tu sia pronto per un’esperienza indimenticabile perché in questo momento ti

sto offrendo la possibilità di cavalcare l’onda della passione e del mistero. Sono quella

ragazza misteriosa che è atterrata in questa città e nei miei occhi ardono scintille di

curiosità. Ti aspetto sul portale che trovi qui sotto nel link. Ci sarà il mio profilo”.

Sarà proprio dopo questo messaggio che partirà la truffa vera e propria visto che verrà proposto un sito molto strano. In teoria dovrebbe essere il portale sul quale dovrebbe trovarsi il profilo della ragazza che contatta il povero malcapitato, ma non sarà altro che un via libera verso il baratro.

Fate quindi molta attenzione: potete tranquillamente leggere il messaggio che vi arriva nella mail ma non dimenticate di non cliccare assolutamente sul link. È proprio da lì che parte il problema: potrebbero continuare ad arrivarvi i messaggi del genere e sarà molto più semplice cascarci.