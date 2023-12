Al fine di incentivare e spingere le persone ad acquistare auto elettriche, il governo Meloni ha istituito un nuovo meccanismo di Ecobonus per tutti gli acquirenti.

Il bonus prevede un tetto massimo di contributo fino a 13.750 euro, per i nuclei familiari che presentano un reddito inferiore ai 30.000 euro all’ anno. Grazie a questo incentivo, le famiglie potranno appunto acquistare un veicolo elettrico nuovo di zecca, con la conseguente rottamazione della propria auto vecchia, da Euro 0 a Euro 2.

Nei casi in cui invece, l’ isee superasse i 30.000, il tetto scenderà a 11.000 euro.

Contributi per auto elettriche per le famiglie con reddito basso

La presentazione effettiva di questi incentivi per l’acquisto di auto elettriche, avverrà ufficialmente con l’inizio di questo nuovo anno 2024. Esattamente dopo che il Governo avrà emanato il nuovo Dcpm, che probabilmente avverrà durante il mese di Gennaio.

Questo sistema che il governo Meloni si propone di adottare, prevede anche la soluzione del leasing sociale per tutte le famiglie con un reddito medio-basso. Proprio come avviene in Francia, infatti, i nuclei familiari con reddito più basso, potranno ottenere importanti contributi in cambio della stipulazione di un contratto di noleggio della durata di almeno tre anni.

I fondi a disposizione per questa iniziativa, ammontano a circa 610 milioni di euro, ai quali saranno aggiunti altri 320 milioni avanzati dal 2023 (governo Draghi). Che questa sia la soluzione definitiva per spingere l’Italia alla scelta di veicoli elettrici, proprio come desidera l’Europa?

Non ci resta che stare a vedere !

Restate sintonizzati per ulteriori informazioni a riguardo!