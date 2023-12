Truffa incredibile in corso, BANCHE raggirate e conti SVUOTATI

Ancora una truffa, ancora un inganno pronto a tirare nel baratro tantissimi utenti ignari. State attenti al nuovo messaggio che si sta diffondendo tramite e-mail in questi giorni, potrebbe essere devastante per il vostro conto corrente.

Il testo parlerebbe addirittura di una donna pronta a conoscervi su un nuovo sito di incontri. Chiaramente di vero non c’è nulla ed è solo uno specchietto per le allodole al fine di guadagnare dati personali e carte di credito.

Truffa clamorosa, con questo testo possono svuotarvi il conto

Il messaggio che trovate qui in basso ha davvero dell’incredibile. Fortunatamente il 99% degli utenti si rendono subito conto di trovarsi al centro di una truffa, un vero e proprio inganno in piena regola. È in questo modo che i truffatori riescono a portarvi via i soldi, in quanto andrete ad iscrivervi a questo fantomatico sito di incontri stimolati dal messaggio e soprattutto dalla foto, in abiti succinti o addirittura senza vestiti, che i malviventi vi manderanno fingendo di essere qualcun altro.

Sarà proprio la compilazione di quel form di iscrizione che comparirà davanti a voi a mettervi nei guai. Il messaggio è proprio qui sotto per fornirvi un metro di paragone nel momento in cui dovesse arrivarvi un’e-mail del genere.

Lasciamo qui l’intero testo incollato così da permettervi di identificarlo qualora dovesse presentarsi davanti a voi tramite e-mail.

“Ciao mio padrone, come stai?

Sono una splendida Padrona, pronta a prenderti come mio schiavo.

Mi piaci molto e voglio che tu mi obbedisca.

Vuoi sapere quali sono le sessioni virtuali con una fantastica Mistress,

che ti daranno un piacere irreale?“