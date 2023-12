Netflix, ci sono 6 serie TV BOMBA per Natale 2023

Anche questo periodo natalizio sarà ideale per guardare insieme ai propri cari le migliori serie TV su Netflix.

La famosa piattaforma streaming mette a disposizione durante questi giorni dei titoli davvero interessanti che potrebbero piacere veramente a chiunque.

Netflix, queste sono le serie TV che stanno spopolando ultimamente

Gli utenti che amano Netflix, non possono di certo evitare di guardare le proprie serie preferite e questa volta ce ne sono diverse che potrebbero diventarlo. Si può partire tranquillamente dalla nuova stagione di Odio il Natale, dove un’infermiera che mente finge di essere fidanzata dovrà trovarne uno prima di Natale per non deludere la sua famiglia.

Subito dopo, segue nell’elenco The Crown con i suoi nuovi episodi che racconteranno un’altra parte di quella che è la vita dei reali d’Inghilterra sotto il regno di Elisabetta II.

Al terzo posto ancora una volta si presenta un’aggiunta recente che si chiama Uno splendido errore. Un tragico evento modifica per sempre la vita di una ragazzina che si ritroverà a vivere insieme alla famiglia della sua tutrice legale. Qui imparerà cosa significa avere a che fare con i sentimenti.

Al quarto posto invece stavolta si cambia nettamente genere. Ecco Yu Yu Hakusho. Il giovane detective Yusuke Urameshi, che muore dopo essere stato troppo altruista, acquisisce la carica di detective all’interno del mondo degli spiriti.

Knokke Off è infine la nuova serie aggiunta di recente che occupa al momento il quinto posto. In Belgio, durante l’estate, alcuni amici cominciano a capire cosa vuol dire essere adulti.