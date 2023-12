Come ben sappiamo, negli ultimi anni sono nettamente cresciuti i casi di truffe online a seguito di link infetti o applicazioni sospette.

I malware e altre tecniche ormai famose come il phishing hanno aggirato numerosi utenti facendo altrettante vittime.

Lo scopo principale di questi malintenzionati è sempre lo stesso: cercare di arginare le difese di sicurezza del dispositivo per rubare informazioni utili per avere accesso ai dati bancari con il fine ultimo di sottrarre del denaro.

Chameleon, il nuovo trojan che colpisce i dispositivi Android

E a proposito di malintenzionati in questo articolo parleremo proprio di un recente malware che sta colpendo alcuni dispositivi Android.

Si tratta di un trojan di nome Chameleon che è in grado di aggirare la sicurezza dei dispositivi.

Proprio come tutti i trojan, Chameleon si presenta come un’applicazione innocua che l’utente ignaro scarica tranquillamente sul proprio smartphone.

In questo caso l’applicazione è proprio Google Chrome, applicazione molto scaricata dagli utenti. Il meccanismo di diffusione è semplice e si basa tutto su Zombinder, un servizio, diffuso sul Dark Web, molto utile per i criminali informatici che tramite quest’ultimo riescono ad associare un qualsiasi malware a un’applicazione innocua com’è successo in questo caso con Chameleon e Google Chrome.

Una volta scaricato sul proprio dispositivo il malware riesce ad aggirare i sistemi di protezione biometrici registrando i PIN e utilizzandoli successivamente per altri scopi che potrebbero danneggiare l’utente stesso.

Bisogna prestare molta attenzione a questo tipo di minacce evitando di scaricare materiale da fonti non ufficiali e affidabili.