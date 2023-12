Nel mondo dell’informatica sappiamo benissimo che una delle più grandi guerre economiche se la combattono costantemente i colossi delle schede grafiche AMD e Nvidia, aziende che da sempre si dividono le quote di mercato dominando la scena mondiale quasi in duopolio incontrastabile.

A quanto pare di recente la competizione si è alquanto accesa a causa dell’arrivo delle nuove RX7800XT, le quali da quanto emerso dai dati di mercato sono letteralmente andate a ruba, cosa che ovviamente non è stata gradita da Nvidia la quale ha elaborato una strategia per sovvertire il trend a proprio favore, il tutto si basa sulle nuove schede in arrivo, le RTX 4070 super.

Produzione di massa

L’idea di Nvidia è quella di dedicarsi alla produzione di RTX 4070 super per vari motivi, in primis perché modello molto amato dai suoi clienti dal momento che consente di avere prestazioni elevate senza spendere una follia.

A tale contesto bisogna aggiungere che per Nvidia è facile e immediato produrla oltre che economico, sembrerebbe infatti che possa farlo lavorando direttamente sul chiplet delle RTX 4070ti.

Ecco dunque che per il 2024 la maggior parte della produzione si dedicherà alla creazione di stocks su stocks di questi modelli in modo da contrastare la diffusione delle schede rivali e continuare ad avere il primato di una competizione ormai senza tempo.

A gennaio dunque arriverà una valanga di RTX 4070 super, se aravate interessati all’acquisto ora avrete l’occasione perfetta, il prezzo partirà da 599 dollari americani, contestualmente sembra che Nvidia abbia interrotto la produzione di RTX 4080 e 4080ti.