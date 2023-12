Oppo Band 2 è uno smartwatch di qualità assoluta, un prodotto che tanti vorrebbero poter acquistare, e che oggi possono effettivamente raggiungere con una spesa finale di soli 49 euro, grazie alle ottime offerte lanciate direttamente da Amazon.

I suoi punti di forza sono davvero tantissimi, si parte dall’ottimo display AMOLED da 1,57 pollici di diagonale, completamente a colori e con risoluzione di qualità, oltre che essere perfettamente touchscreen, passando poi per le più classiche funzionalità: impermeabilità fino a 5 ATM, cardiofrequenzimetro e misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue, passando per il monitoraggio del sonno, la misurazione di passi, distanza percorsa e calorie bruciate, per finire con oltre 100 modalità di allenamento attualmente disponibili.

Oppo Band 2

La riduzione applicata direttamente da Amazon è forse una delle migliori in circolazione, infatti al giorno d’oggi gli utenti possono spendere solamente 49 euro per il suo acquisto, andando a ridurre ulteriormente la spesa di 20 euro rispetto al prezzo di consigliato, previsto di 69 euro (-29%).

La connettività prevista è ovviamente il bluetooth 5.0, il che lo rende perfettamente compatibile con Android e iOS, sia per la ricezione di notifiche che per il pieno accesso a qualsiasi funzionalità. La batteria è un componente da 200mAh, ciò lo rende utilizzabile per circa 14 giorni consecutivi, per poi dover ricorrere alla ricarica tramite l’ausilio della basetta inclusa in confezione.

In confezione è possibile trovare anche il cinturino in silicone, classico materiale che accomuna tantissimi prodotti, con due colorazioni differenti molto belle da vedere, perfette per permettergli di distinguersi dalla massa.