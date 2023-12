Google Chrome è uno dei browser più utilizzati dagli utenti di tutto il mondo durante la navigazione.

Il software di navigazione è stato lanciato nel 2008 da Google e da allora ha riscosso un incredibile successo tanto che ancora oggi, a distanza di anni, risulta essere quello più utilizzato con il 64,06% di utenti, staccando di molto da Safari, secondo classificato con 19,22%.

Ciò che rende Chrome così popolare tra gli utenti sono due fattori principali e imprescindibili per qualsiasi browser di qualità e sono la velocità e la sicurezza.

Per quanto riguarda la prima, Chrome permette una navigazione rapida e fluida per merito del suo motore rendering V8 che permette anche di mantenere la velocità di navigazione anche in situazioni in cui vi sono molte pagine aperte contemporaneamente.

Anche la sicurezza è un punto molto importante per Google e il suo browser contiene più di un sistema per rendere la navigazione degli utenti tutelata.

Google Chrome, nuovo aggiornamento in risposta a una falla 0-day

Proprio in questi giorni Google, per mantenere integra la sicurezza degli utenti, ha dovuto effettuare un aggiornamento di emergenza su Chrome a causa di una falla 0-day.

Una falla 0-day è una vulnerabilità di tipo informatico che rappresenta una minaccia per la sicurezza poiché viene sfruttata da malintenzionati. Infatti si chiama 0 proprio perché non può essere scoperta dagli sviluppatori finché non viene fatta breccia nel sistema.

Per risolvere queste falle Google lancia degli aggiornamenti del browser con patch per arginare il difetto e ristabilire la sicurezza della navigazione. Ed è proprio quello che è accaduto in questi giorni.