Il 2024 porta una grandissima sorpresa per tutti gli utenti, il canone Rai diventa completamente gratuito, cosicché gli utenti si possano a tutti gli effetti evitare il pagamento di una delle imposte più discusse degli ultimi anni, riuscendo allo stesso modo a risparmiare molto di più del normale.

Andiamo con ordine, il canone Rai nasce con l’obiettivo di finanziare la TV pubblica (e lo sviluppo dell’infrastruttura), per questo motivo viene imposta a tutti coloro che in casa hanno un televisore, a prescindere dal modello o dalla generazione. Il suo costo, almeno fino al 2023, è fissato a 90 euro annui, con il pagamento dovuto in comode rate fisse mensili addebitate in automatico sulle bollette dell’energia elettrica.

Canone Rai, una tassa completamente gratuita nel 2024

La condizione essenziale è quindi il possesso di un televisore, e se questa venisse a mancare? il risultato finale sarebbe avere chiaro diritto di non pagare più il canone Rai, semplicemente andando a richiedere l’esenzione all’Agenzia delle Entrate. Per ottenere tale risultato bisogna presentare l’autodichiarazione, all’interno della quale si indica appunto di non possedere un prodotto audiovisivo di questo tipo nella propria abitazione.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio, così sarà possibile avere l’esenzione per tutto l’anno, in caso contrario verranno comunque addebitati i primi 6 mesi della tassa. Per il resto consigliamo di controllare direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, così da ricevere ogni informazione in merito.