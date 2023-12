Il bollo auto può essere evitato, o meglio il pagamento di una delle tasse più discusse ed odiate dal pubblico, può essere ridotto definitivamente, a patto che l’utente decida a tutti gli effetti di seguire l’andamento del mercato, e le indicazioni sia del governo italiano che dell’Unione Europea.

Tutti coloro che ad oggi vogliono evitare il pagamento del bollo auto devono fare solo una cosa: acquistare un’auto elettrica. Avete capito bene, per ottenere il risultato desiderato dovete ricorrere all’acquisto di un modello di nuova generazione, il mezzo perfetto per la transizione verso un futuro più ecologico ed ecosostenibile, voluto dall’Unione Europea, e più generalmente da tutto il mondo.

Bollo auto, un trucco incredibile per evitare il pagamento

Le regole per raggiungere tale risultato sono indicate direttamente sui vari siti delle Regioni, dovete infatti ricordare che la tassa in oggetto è regionale, e data la natura alcune condizioni potrebbero variare di loco in loco. L’unica cosa che sappiamo è che generalmente è possibile godere di una riduzione del pagamento della tassa nel momento in cui si acquista una vettura elettrica, solo in Lombardia e Piemonte tale riduzione del 100% rimane attiva per tutta la “vita” del mezzo, infatti nelle altre regioni le tempistiche spaziano tra 3 e 5 anni di esenzione.

La cosa da sapere riguarda più che altro il ritorno di validità, infatti nel momento in cui l’utente dovesse vendere il mezzo per tornare al termico, non sarebbe più esente, in quanto l’esenzione è legata alla vettura elettrica, non alla singola persona.