Nell’ultima settimana una notizia che ha scosso un po’ tutto il mondo della tecnologia è stata sicuramente quella inerente il ban negli Stati Uniti degli smartwatch Apple, l’azienda dovrà infatti interrompere le vendite Apple Watch series 9 e Apple Watch Ultra 2 a partire dal 21 dicembre online e dal 24 dicembre negli store fisici.

Il motivo è legato ad una violazione dei brevetti inerenti alcuni sensori di natura medica presenti sui dispositivi, questi ultimi appartengono all’azienda americana “Masimo” e riguardano i nuovi sensori di saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Ad Apple resta come unica ancora di salvezza l’amministrazione Biden che ha il potere di porre un veto alla sentenza il quale dovrebbe arrivare però entro e non oltre il 25 dicembre, limite oltre il quale un silenzio indicherebbe la conferma della sentenza ed il ban dunque confermato per i due devices.

Le parole del CEO di Masimo

Il CEO di Masimo Joe Kiani si è espresso sulla questione davanti Bloomberg sottolineando come sia difficile per Apple risolvere la questione tramite un aggiornamento software dal momento che le licenze della sua società coprono anche l’hardware, ed ha poi continuato, gongolando in modo palese, sottolineando che “Apple è stata sorpresa con le mani nella marmellata”, ciononostante il CEO si è espresso favorevole a risolvere pacificamente la controversia con un accordo tra le parti, sebbene però Apple non abbia mostrato molto interesse nel trovare una soluzione, infatti non si è ancora espressa sulla questione.

Al momento dunque è tutto fermo, ciò non toglie che gli acquisti di Apple Watch saranno fermati in America ed anche l’importazione.