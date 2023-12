Finalmente ci siamo. Dopo tutti i numerosi rumors e teaser ufficiali, infatti, il produttore tech Honor ha presentato in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo smartphone di punta. Ci riferiamo in particolare al nuovo Honor 90 GT, un dispositivo molto curato dal punto di vista del design e soprattutto prestante. Ecco qui di seguito i dettagli.

Honor presenta ufficialmente in Cina il nuovo Honor 90 GT, ecco le caratteristiche

Honor 90 GT è il nuovo smartphone di punta di Honor ed è stato annunciato in queste ore per il mercato cinese. Si tratta di un dispositivo molto prestante ed appartenente alla fascia medio-alta del mercato, se non top di gamma. Sotto alla scocca, troviamo infatti il potente soc Snapdragon 8 Gen 2. Quest’ultimo è inoltre supportato da tagli di memoria che arrivano ad includere fino ad addirittura 24 GB di memoria RAM.

Dal punto di vista estetico, è stato confermato il design emerso dai renders. È infatti disponibile l’inedito colorazione turchese con la backcover in materiale simil pelle. Sul fronte spicca invece un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.7 pollici con una frequenza di aggiornamento massima pari a 120Hz. Notevole poi il comparto fotografico. Quest’ultimo include un sensore principale Sony IMX906 e un sensore grandangolare da 12 MP ed entrambi dispongono della stabilizzazione ottica dell’immagine. Lo smartphone vanta inoltre il supporto alla ricarica rapida da 100W.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo top di gamma Honor 90 GT sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese in diverse colorazioni. Il prezzo di vendita partirà da circa 310 euro al cambio attuale.