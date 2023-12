TIM si prende il 2023, fine d'anno con le POWER da 150 GB

Non serviva molto per far capire ai gestori virtuali e a Iliad che TIM stesse tornando. Il famoso gestore che in Italia è stato sempre padrone, ha avuto una reazione rabbiosa ed ha lanciato alcune offerte nuove.

Queste, che fanno parte della gamma Power, costano molto poco ed offrono tutto ogni mese con un regalo.

TIM vuole fare del suo meglio, ecco le due Power con tutto incluso a partire da 6,99 €

Con le nuove offerte che ha lanciato ultimamente TIM non c’è gioco. Il gestore, che ha aumentato i contenuti ed abbassato i prezzi, può contare su un asso nella manica conosciuto da tutti: la grande qualità di rete. Pur mettendole a disposizione con il 4G e non con il 5G, il provider si garantisce un folto rientro di utenti com le sue promo.

Coloro che fanno parte di Iliad o di alcuni gestori virtuali, potranno fare il percorso inverso rientrando in TIM con la Power Iron o con la Power Supreme Web Easy.

Andando per ordine e partendo dalla prima soluzione, ci sono al suo interno sia minuti che messaggi illimitati verso tutti. La rete Internet è caratterizzata dalla presenza di 100 giga in 4G mentre il prezzo mensile è di 6,99 €.

La seconda soluzione sembra quasi uguale, se non fosse per la rete Internet che equivale a 150 giga in 4G. Anche il prezzo è diverso: l’offerta costa 7,99 € al mese. Un altro aspetto che accomuna entrambe le situazioni è il primo mese offerto gratuitamente. Si comincerà a pagare a partire dal secondo.