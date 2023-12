Quando si parla di tecnologia che incontra il mondo delle auto il nome che viene spontaneo pensare a tutti e senza alcun dubbio Tesla, la società di proprietà di Elon Musk infatti produce auto elettriche infarcite di tecnologia all’interno delle quali è possibile trovare svariate funzioni, le più conosciute sono quelle di guida automatica e di parcheggio assistito il tutto grazie alle telecamere e ai sensori a ultrasuoni presenti sulla vettura.

Per quanto riguarda la tecnologia legata al parcheggio, quest’ultima negli ultimi anni è andata incontro a un’importante evoluzione, le vetture di casa Tesla infatti sono passate dall’avere dei sensori a ultrasuoni prima all’avere delle telecamere ad alta risoluzione dopo per migliorare l’esperienza di parcheggio assistito su tutti i modelli di Tesla.

Nuova funzione di parcheggio assistito

Tesla ha appena svelato al mondo la sua nuova funzione Bird Eye, si tratta della possibilità di visionare la nostra Tesla dall’alto come se a riprenderla ci fosse un uccello o un drone, il che ci consente di verificare con accuratezza la posizione dell’auto e di regolarci anche in ambienti con tanti ostacoli che possono costituire magari un problema al parcheggio.

La funzionalità a differenza di quella presentata da alti produttori, sfrutta i dati provenienti dalle camere poste sulla vettura e produce un’immagine 3D della vettura dinamica e in tempo reale che aiuta chi sta parcheggiando a non compiere errori, Tesla ci ha lavorato su per ben 3 anni e il nome in codice del progetto è High-fidelity Park Assist, non rimane che testarla sul campo.