Tra i big del settore del gaming, anche Epic Games Store ha delle interessanti promozioni e iniziative. Come da tradizione, Epic Games renderà disponibile la sua nuova promozione dedicata al periodo delle festività natalizie. Saranno infatti disponibili al download in maniera del tutto gratuita ben 17 nuovi videogiochi, uno al giorno.

Epic Games Store, arriva la nuova promo per Natale con tanti giochi gratis

Stiamo per arrivare al Natale e sta per tornare la super promozione di Epic Games Store. Come già accennato in apertura, a breve sarà disponibile la nuova promo natalizia con cui gli utenti potranno avere accesso a tanti titoli gratuiti senza costi aggiuntivi. In particolare, per quest’anno saranno resi disponibili 17 nuovi videogiochi gratuiti.

Gli utenti potranno scaricarne uno al giorno per 17 giorni. Il primo di questi videogiochi era stato anticipato già dal leaker billbil-kun e ora è stato confermato, ovvero Destiny 2: Legacy Collection. Ogni giorno, comunque, sarà proposto un nuovo videogioco per la gioia degli utenti.

Per poter usufruire della nuova promozione e per poter quindi scaricare questi videogiochi, gli utenti dovranno però avere attivo un abbonamento ad Epic Games Store. Gli utenti dovranno quindi recarsi sul sito ufficiale, dovranno effettuare il login e dovranno selezionare il gioco prescelto. Dopo di che, sarà possibile scaricarlo ad un costo praticamente azzerato.

Insomma, ogni anno a Natale Epic Games fa questa strepitosa sorpresa per i suoi fan e anche quest’anno non è stato da meno. Nel corso dei prossimi giorni vi terremo aggiornati sui prossimi videogiochi gratis in arrivo.