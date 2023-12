La McLaren GTS, erede della precedente GT lanciata nel 2019, si presenta come un’eccellente evoluzione nel mondo delle supercar eleganti adatte anche ai viaggi. Già ordinabile, con consegne previste nel 2024, questa vettura si distingue per il suo carattere distintivo e il suo design sinuoso, che è stato oggetto di attenzione da parte degli ingegneri per migliorare ulteriormente la dinamica di guida e l’efficienza aerodinamica.

Novità in arrivo per la McLaren GT

Uno degli elementi chiave del restyling è rappresentato dalle prese d’aria sulle fiancate, riviste nella forma per massimizzare l’efficacia del flusso d’aria. La possibilità di personalizzazione della carrozzeria è ampliata con l’introduzione di nuove tinte, come Mantis Green, Tanzanite Blue e Ice Silver. I clienti possono anche scegliere tra due design di cerchi in lega con diverse finiture, aggiungendo un tocco di esclusività alla loro McLaren.

La struttura del telaio monoscocca, centrata sulla fibra di carbonio, non solo contribuisce alle doti dinamiche della vettura, ma mantiene anche il peso contenuto a 1.520 kg. La parte anteriore presenta un restyling della caratteristica “testa di martello”, con una sezione inferiore del paraurti anteriore rinnovata. Su richiesta, le alette di aspirazione della presa d’aria anteriore e le prese d’aria sui parafanghi posteriori possono essere realizzate in fibra di carbonio lucida, aggiungendo un tocco di sportività e leggerezza.

Ulteriori dettagli distintivi

Il cuore della McLaren GTS si trova sotto il cofano posteriore, dove batte il collaudato V8 biturbo da 4 litri. La potenza è stata aumentata a 635 CV, con 15 CV aggiuntivi derivanti dalla maggiore coppia dell’albero motore, resa possibile da una fasatura della combustione più aggressiva e da una rivisitazione della fasatura di accensione. Con la funzione launch-control di serie, la GTS accelera da 0-100 km/h in soli 3,2 secondi e da 0-200 km/h in 8,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di 326 km/h. La trasmissione a doppia frizione a sette velocità assicura, inoltre, cambi di marcia rapidi e fluidi, con tre modalità di guida: Comfort, Sport e Track.

Per garantire una frenata potente e precisa, la McLaren GTS è equipaggiata con freni carboceramici da 390 mm all’anteriore e 380 mm al posteriore. Questi consentono di fermare la vettura da 100 km/h in soli 32 metri. Gli pneumatici P Zero, con misure 225/35 su cerchi da 20″ all’anteriore e 295/30 su cerchi da 21″ al posteriore, contribuiscono a massimizzare l’aderenza e la maneggevolezza.

All’interno dell’abitacolo, la McLaren GTS mantiene un design raffinato con strumentazione visibile su un pannello da 10,25″ e uno schermo touch da 7″ per il sistema multimediale. La GTS si presenta, quindi, come una supercar evoluta, con performance straordinarie e un design che continua a coniugare eleganza e sportività.