In questo periodo natalizio, CoopVoce si unisce alla lista di operatori che deliziano i propri clienti con offerte vantaggiose nel mondo della telefonia mobile. Tra le proposte più interessanti spicca la promo Evo 200, un regalo di convenienza e qualità dedicato ai suoi utenti.

Il gestore, già noto per i valori di convenienza, qualità e lealtà, ha reso ancora più allettante la tariffa offrendo l’attivazione gratuita mediante un codice sconto dedicato, disponibile soltanto fino al 26 dicembre, salvo cambiamenti. Coopvoce, mantiene le sue promesse e non ha mai aumentato il costo dei piani di abbonamento ai suoi utenti. Inoltre, le sue promo non hanno vincoli e spese nascoste. Per quanto riguarda la portabilità, non ci sono problemi: le tariffe sono aperte a tutti, indipendentemente dall’operatore di provenienza.

Caratteristiche dell’Offerta Evo 200 di Coopvoce

La grandiosa promozione di Coopvoce, Evo 200, fa il suo ritorno dopo il successo avuto nelle scorse “edizioni”. In essa sono presenti chiamate senza limiti, da poter consumare telefonando a qualunque numero sul territorio nazionale, ed anche ben 1.000 messaggi. Vorresti navigare liberamente senza preoccuparti di finire i dati? Attivando l’offerta usufruirai di 200GB alla velocità pazzesca data dal 4G. Il costo, parecchio competitivo, è di soltanto 7,90 euro.

La promozione è disponibile solo per coloro che scelgono di mantenere il proprio numero e non per chi decide di averne uno nuovo. L’attivazione, come accennato, è gratuita, ma soltanto se inserirai il codice “NATALE23”. Con l’Offerta Evo 200 e l’attivazione gratuita, Coopvoce dimostra ancora una volta l’impegno a offrire ai propri clienti vantaggi tangibili, mantenendo elevati standard di qualità e fedeltà. La procedura può essere effettuata interamente da PC, standotene comodamente sul divano a sorseggiare una cioccolata calda. Approfittane e regalati un Natale all’insegna della comunicazione e della connettività.