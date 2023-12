I videogiocatori PC attendono con ansia il Natale per poter godere del particolare Calendario dell’Avvento creato da Epic Games Store. Sulla piattaforma, infatti, in attesa del 25 dicembre vengono regalati tantissimi giochi.

Agli utenti basta accedere alla piattaforma e riscattare il titolo previsto per quella giornata senza dover sborsare un euro. Quest’anno, Epic Game Store ha optato per un approccio diverso, offrendo i giochi per un periodo più lungo.

La prima settimana del Calendario dell’Avvento ha avuto come protagonista Destiny 2: Legacy Collection. La promozione è durata dal 13 al 20 dicembre e oggi è stato svelato il secondo titolo disponibile per tutti gli iscritti alla piattaforma.

Epic Games Store svela il nuovo gioco gratuito del Calendario dell’Avvento, si tratta del picchiaduro DNF Duel

I giocatori PC potranno riscattare gratuitamente e senza obbligo di acquisti ulteriori il titolo DNF Duel. Si tratta di un picchiaduro con grafica in 2.5D che permetterà di divertirsi con battaglie all’ultimo sangue.

Gli utenti avranno a disposizione un roaster di 16 personaggi iconici, ognuno caratterizzato da mosse uniche e abilità differenti. Oltre a sfidarsi con la forza bruta, i giocatori dovranno anche giocare d’astuzia per poter battere tutti gli avversari.

Le sfide possono avvenire sia in locale che online per confrontarsi con i migliori giocatori del mondo. Inoltre è presente una modalità di allenamento per perfezionare le proprie mosse e combo e diventare sempre più bravi e letali.

Per riscattare gratuitamente il gioco, basterà accedere alla piattaforma e cercare il titolo nella home page. In alternativa, è possibile visitare la pagina ufficiale del titolo e cliccare su Ottieni per aggiungerlo al carrello al costo di zero euro.