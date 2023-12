Attraverso il PlayStation Blog ufficiale, Sony ha lanciato un nuovo e affascinante contest. Quest’ultimo offre a tutti gli appassionati dei videogiochi la possibilità di ottenere una PS5 Slim in modo completamente gratuito. Questa iniziativa fa parte della più ampia PlayStation Plus Season of Play, un programma che ha visto l’azienda regalare una serie di vantaggi, tra cui avatar esclusivi e weekend di gioco gratuiti. Ciò che rende questo contest particolarmente interessante è la possibilità di aggiudicarsi non solo la console, ma anche un abbonamento PlayStation Plus Deluxe della durata di 12 mesi.

Secondo quanto riportato da TrueTrophies, l’annuncio originale indicava che il giveaway era aperto agli utenti del sudest asiatico. Sembra però che gli utenti italiani abbiano la stessa opportunità, anche se non è stato specificatamente menzionato nel post dedicato al nostro Paese. Questo dettaglio potrebbe essere stato trascurato, ma per gli appassionati italiani di PlayStation, è sicuramente una notizia entusiasmante.

PS5 Slim GRATIS

La procedura per partecipare al contest sembra essere estremamente semplice. Gli interessati dovranno visitare la pagina ufficiale dedicata, dove verranno presentate alcune domande relative a PlayStation Plus. Rispondendo correttamente a queste domande sarà sufficiente per confermare la partecipazione al contest.

Il contest sarà attivo a partire dal 19 dicembre e si protrarrà fino al 5 gennaio 2024. Durante questo periodo, i partecipanti avranno l’opportunità di tentare la fortuna per portarsi a casa la PS5 Slim e un abbonamento PlayStation Plus Deluxe. I vincitori saranno successivamente annunciati, aggiungendo un elemento di suspense all’intera esperienza.

Per quanto riguarda la possibile sostituzione dell’abbonamento PlayStation Plus Deluxe con l’opzione Premium in caso di vittoria, ciò non è ancora chiaro. È però ragionevole supporre che, essendo il contest aperto anche in Italia, i premi per gli utenti italiani saranno equivalenti a quelli offerti in altri paesi partecipanti.

Nel frattempo, la community videoludica è già in fermento per via delle voci riguardanti un possibile arrivo della PS5 Pro. Si parla di specifiche tecniche impressionanti e di un potenziale prezzo di lancio che ha attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia e videogiochi. Mentre il contest per la PS5 Slim offre un’opportunità immediata, le discussioni sulla futura evoluzione della console aggiungono un elemento di anticipazione e interesse per gli appassionati di PlayStation.