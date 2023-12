Grandi notizie per il Gruppo LEGO e Polaroid che hanno appena presentato il nuovo set LEGO Ideas dedicato alla fotocamera Polaroid OneStep SX-70. Set che sarà disponibile a partire da Gennaio 2024.

Il progetto, noto anche come Minibrick Productions, trasforma la famosissima fotocamera Polaroid in un set di mattoncini LEGO tutto da montare.

Il modello presenta ben 516 pezzi e rappresenterà il 53° prodotto nato all’interno della piattaforma LEGO IDEAS.

Insomma una grande notizia per tutti i fan dei mattoncini più amati del mondo, ma anche un grande record raggiunto per l’omonima azienda.

Set LEGO e Polaroid: principali caratteristiche

Il set, nato appunto dall’ eccezionale collaborazione tra LEGO e Polaroid, presenta caratteristiche molto particolari. All’interno della confezione troviamo infatti:

L’ iconico spettro cromatico ;

; Una ghiera per regolamentazione dell’esposizione;

per regolamentazione dell’esposizione; Il pulsante di scatto;

Un obiettivo funzionante;

Un pacchetto di pellicole Polaroid Time-Zero Land da costruire;

Polaroid Time-Zero Land da costruire; Tre “foto” illustrate nello stile tipico dei mattoncini che raffigurano una Polaroid;

nello stile tipico dei mattoncini che raffigurano una Polaroid; Uno sportello apribile per caricare le pellicole Polaroid.

Il tanto atteso modello sarà ufficialmente disponibile sul sito LEGO.com, in tutti gli store autorizzati e nei migliori negozi di giocattoli sul territorio. Dal 1° Gennaio 2024, il prezzo di vendita consigliato sarà di 79,99 €.

Se cercate un regalo per voi stessi o da fare ad una persona speciale, il set mattoncini/fotocamera è sicuramente la scelta giusta da fare.

Unica pecca? Non scatta foto, informazione che viene riportata anche sulla scatola del set. Al fine di evitare eventuali fraintendimenti. Ma tranquilli, non ve ne pentirete comunque !

