In esclusiva per PS5 è ora già possibile effettuare il preordine per le versioni Standard e Digital Deluxe, di Rise of the Ronin.

Si tratta del famosissimo e tanto amato gioco di ruolo a tema giapponese, ricco di azione ed avventura del Team Ninja.

Per tutti gli appassionati, il videogame sarà disponibile sia per PC sia per PS5 ma, al momento, è possibile effettuare il preordine esclusivamente per la versione per console.

Ad ogni modo la data di uscita ufficiale del videogame è già stata annunciata in un trailer ai The Game Awards 2023. Secondo quanto comunicato, il 22 Marzo 2024 è previsto il lancio per PS5.

Rise of the Ronin per PS5: I vantaggi del preordine

Per chiunque effettuerà il preordine di Rise of the Ronin per PS5, sono previsti comunque bonus e vantaggi in regalo per gli utenti. Tra cui l’ accesso anticipato alla katana e al set di armatura Iga Ninja e a quattro stili di combattimento:

Hayabusa-ryu per Katana;

Hayabusa-ryu per Naginata;

Nioh-ryu per Katana;

Aisu Kage-ryu per Katana.

In più questi bonus sono applicabili a entrambe le versioni del gioco:

La Standard Edition , disponibile al prezzo di € 79.99 ;

, disponibile al prezzo di € ; La Digital Deluxe Edition al prezzo di € 89,99, in linea con le produzioni tripla A di nuova generazione.

Ovviamente l’edizione Digital Deluxe contiene anche alcuni elementi aggiuntivi, come il bastone ninja Iga, le doppie spade di Toyokuni e molto altro ancora che non intendiamo spoilerarvi troppo.

Ma sappiate che avrete la possibilità di accedere ai libri di illustrazioni digitali e alle fantastiche colonne sonore, agli abiti formali giapponesi e all’armatura da combattimento Bando.

La trama del gioco

L’ascesa dei Ronin è ambientata nel 1863. Tre secoli dopo l’ isolamento e l’ oppressione da parte dello shogunato Tokugawa.

In Giappone sono in arrivo le temibili “navi nere” dell’Occidente, che impongono che la nazione aprì le sue porte al resto del mondo. In questo clima di sconforto e smarrimento generale, causato anche da un altro disastroso episodio politico e sociale, troviamo un samurai senza padrone per PS5

Il samurai, conosciuto come ronin, prenderà sulle sue spalle il destino e le sorti dell’intera nazione.