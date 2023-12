Inizialmente, OnePlus 12, l’ultimo dispositivo in ordine cronologico di questa famiglia, non venne lanciato inizialmente in maniera globale ma solo in una modalità limitata.

È proprio nella loro terra natale, ovvero la Cina, ed anche parzialmente in India, dove furono testate inizialmente le primissime prove di rilascio di questa nuova generazione di device

Ma la notizia che di certo farà drizzare i capelli agli appassionati del settore è che finalmente potremmo avere una data di rilascio a livello globale del nuovissimo OnePlus 12!

Possiamo quindi confermare con piacevole entusiasmo, che la nota azienda di Shenzhen, è riuscita a mantenere quelle che erano le premesse di un imminente rilascio globale del loro nuovo gioiello.

L’azienda cinese, durante il loro decimo anniversario, ha ufficialmente confermato che il nuovissimo device farà il suo esordio in scala globale il 23 gennaio 2024!

L’unico segreto di questo nuovo smartphone che ci resta da rivelare è ovviamente il prezzo.

Per ora quello che possiamo sicuramente fare è un quadro riepilogativo di quelle che sono le sue specifiche tecniche:

Batteria da 5,400 mAh

Ricarica cablata da 100 W

Ricarica wireless da 50 W

Chipset Snapdragon 8 Gen 3

Sono stati anche apportati notevoli aggiornamenti per quanto riguarda il settore della fotografia.

Soprattutto in questo campo sono state effettuate numerose modifiche e aggiunte:

Fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

Teleobiettivo 3x da 64 MP

Sensore ultrawide da 48 MP

Fotocamera frontale da 32 MP

Cosa altro c’è da sapere su OnePlus 12

L’orario per l’evento di lancio è programmato per le 9:00 EST (Eastern Standard Time), anche se OnePlus come è solita fare, non ci farà mancare ulteriori dettagli e aggiornamenti riguardo il rilascio del loro inedito e singolare dispositivo.

Non ci resta altro che aspettare e finalmente poterci godere uno dei più innovativi dispositivi di ultima generazione targati OnePlus!