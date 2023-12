Google ha intensificato la sua battaglia contro le mail indesiderate, annunciando un miglioramento significativo nella visibilità del pulsante di annullamento dell’iscrizione. La notizia segue l’annuncio di ottobre, in cui Google aveva dichiarato l’intenzione di richiedere ai mittenti di includere un pulsante di disiscrizione nelle loro e-mail.

Secondo quanto riportato da un’affidabile pagina online, il nuovo tasto, sulla versione web di Gmail, sarà ancora più grande presentandosi in un distintivo colore blu (“Unsubscribe”) accanto al nome del mittente e all’indirizzo e-mail. Un tocco su questo pulsante aprirà un popup che richiederà la conferma dell’azione, inviando successivamente una richiesta di eliminazione alla newslettering del mittente.

L’implementazione di questa funzionalità è progettata per semplificare ulteriormente il processo di cancellazione delle newsletter indesiderate. Il pulsante sarà facilmente accessibile quando si passa il mouse sopra un messaggio nella casella di posta, situato sulla destra prima dei pulsanti tradizionali come “Archivia” e “Elimina”.

Sebbene il pulsante di annullamento iscrizione fosse già presente nel menu in alto su Android, la novità è che si sta lavorando per integrare questa opzione anche nelle versioni ufficiali di Gmail per i sistemi iOS, rendendo l’esperienza uniforme su tutte le piattaforme. Non tutti, infatti, erano a conoscenza di questa possibilità, alquanto nascosta sulla piattaforma.

Dato che le strategie di marketing sono sempre più aggressive e fastidiose, questa iniziativa di Google mira a offrire agli utenti uno strumento più efficace e visibile per gestire il flusso di comunicazioni indesiderate nella loro casella di posta. Sono sempre di più le mail che si accumulano nella nostra casella di posta riempiendo la memoria. In tal modo, invece, si ha una soluzione definitiva che ci permette di non dover svuotare e controllare più ogni singola mail.