Il rasoio elettrico per barba e capelli è un prodotto che durante la pandemia ha goduto di una crescita smisurata, proprio per l’impossibilità degli utenti di recarsi a tutti gli effetti presso il parrucchiere/barbiere di fiducia. Uno dei brand più conosciuti sul mercato è senza dubbio Braun, capace di mettere in vendita il modello MGK5445, forse il più ricercato ed apprezzato da parte del pubblico, con le sue 569 recensioni e la valutazione di 4,5 stelle.

Il set incluso in confezione è davvero ricchissimo di accessori, si tratta a tutti gli effetti di un prodotto che viene definito 10-in-1, per il semplice fatto che è perfetto per la rasatura completa della persona, dalla testa ai piedi, grazie alla presenza dei pettini fissi da 1 e 3 millimetri, ma anche scorrevoli da barba (3-21 millimetri), gli inserti per la rasatura dei peli del naso, e delle orecchie, a cui si aggiunge il pettine scorrevole per i capelli. Non mancano, ad ogni modo, anche la spazzolina di pulizia con una custodia che facilita senza dubbio il trasporto.

Braun, il regolabarba/tagliacapelli da uomo è davvero ottimo

Il prezzo di vendita del prodotto è forse uno dei migliori in circolazione, proprio per il fatto che ad oggi si possono spendere solamente 41,99 euro per il suo acquisto, andando a ridurre di circa 3 euro la spesa del prezzo più basso raggiunto in occasione del Black Friday.

Il prodotto è realizzato interamente in plastica, con 9 accessori in confezione, a cui aggiungere la spazzolina e la suddetta custodia per il trasporto. Può essere utilizzato senza il diretto collegamento alla presa a muro, grazie alla batteria integrata, che garantisce all’incirca 100 minuti di utilizzo continuativo.