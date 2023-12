La Vigilia di Natale è ormai alle porte, la corsa agli acquisti regali è in pieno svolgimento, e Mediaworld entra in scena con il suo nuovo volantino natalizio, “Tech Sotto l’Albero”. Fino al 24 dicembre 2023, la catena di distribuzione offre una serie di offerte allettanti su una vasta gamma di prodotti tecnologici.

Dagli smartphone, alle tv, troverete sicuramente qualcosa che faccia al vostro caso. Gli sconti sono pazzeschi e ritirando il prodotto direttamente nello store Mediaworld più vicino a voi, potrete averlo sotto l’albero entra trenta minuti. Avete tempo fino al 23 dicembre per ricevere in tempo il vostro regalo. Attenzione: dovrete ricevere una notifica che vi avvisi del pronto ritiro.

Quali sono le offerte Mediaworld da non perdere?

Per chi ama ascoltare ogni singola nota della propria nota preferita Mediaworld propone gli auricolari AirPods di 2a generazione a 109 Euro Invece di 149 Euro. Volete regalare lo smartphone dei sogni alla persona che più amate? C’è una vasta scelta. Potreste optare per il Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 GB a 999 Euro anziché di 1479 Euro. Meglio sistema operativo iOS? Nessun problema, ecco a voi l’iPhone 13 da 128 GB al prezzo incredibile di 679 Euro, che vi consentirà di risparmiare circa 100 euro rispetto al prezzo di listino di 759 Euro.

Per chi è sempre in ritardo potreste scegliere il Samsung Galaxy Watch5 Pro con quadrante da 45mm al prezzo 289 Euro, più di 200 Euro in meno in confronto al costo originale di 499 Euro. Tra tablet e portatile ormai non si sa più su cosa puntare. La decisione è ardua. Il MacBook Air con schermo da 13 pollici e avente un chip M2, SSD da 256 GB è a 1179 Euro, invece di 1529 Euro. Oppure, il Lenovo Ideapad 3 è proposto a 799 Euro, un’opzione più che conveniente. Con queste offerte irresistibili, Mediaworld si presenta come la destinazione ideale per i regali tecnologici che faranno brillare gli occhi dei tuoi cari sotto l’albero. Se le proposte da noi elencate non dovessero soddisfarvi, sappiate che sul sito web Mediaworld ci sono tantissimi altri prodotti a vostra disposizione. Potreste sempre approfittarne per fare un regalo alle persone più importanti: voi stessi! Affrettatevi, avete poco tempo, l’orologio scorre.