Walter Renna, l’amministratore delegato di Fastweb, ha illustrato la strategia di crescita nel medio termine del gruppo, enfatizzando il focus su servizi a valore aggiunto per settori critici come finanza, pubblica amministrazione e difesa. Questa prospettiva è stata presentata durante l’edizione di fine anno di Telco per l’Italia a Roma, dove Renna ha sottolineato il successo di Fastweb nel mantenere un EBIT margin elevato, diventando l’unica telecomunicazione italiana a registrare crescita e profittabilità, con un incremento del 17% dal 2017 al 2022.

Nonostante i successi, Renna ha rilevato le sfide nel settore delle telecomunicazioni, con un mercato in declino del 14%, e ha evidenziato la difficoltà di competere a causa del sovraffollamento di brand, con circa 20 nel solo segmento consumer. Questo sovraffollamento ha portato a una contrazione dei prezzi, soprattutto nel mercato mobile, con i servizi italiani che presentano i prezzi più bassi nell’intero mondo occidentale.

L’ecosistema italiano dell’AI di Fastweb

Per affrontare queste sfide e anticipare le future dinamiche del settore, Fastweb ha preso la decisione strategica di investire nell’intelligenza artificiale (AI). Recentemente, il gruppo ha annunciato l’acquisizione di un supercomputer Nvidia, composto da 31 Nvidia Dgx H100, che sarà installato presso un data center in Lombardia. Questo sistema, basato sull’architettura Nvidia Dgx SuperPod e equipaggiato con 248 Nvidia H100 Tensor Core GPUs, mira a diventare operativo entro la prima metà del 2024.

Renna ha sottolineato l’importanza dell’AI come una rivoluzione paragonabile a quella di Internet, in grado di cambiare le dinamiche aziendali e le abitudini dei consumatori, con un mercato stimato a 2 miliardi di dollari nei prossimi anni. Tuttavia, ha evidenziato il problema attuale legato ai modelli fondativi dell’AI, che sono principalmente di origine americana. Per affrontare questo problema, Fastweb ha scelto di dotarsi direttamente di un supercomputer, con l’obiettivo di creare un’infrastruttura strategica e sviluppare un “ChatGpt italiano”. Questo progetto si propone di promuovere l’innovazione per organizzazioni in settori critici come finanza, pubblica amministrazione e difesa.

Renna ha concluso sottolineando che il progetto richiederà almeno sei mesi di sviluppo e che è aperto alla collaborazione con aziende, telco, università e startup, cercando di creare un ecosistema in cui possano lavorare insieme per sviluppare una tecnologia fondamentale per il progresso del paese.

Oltre a questa nuova iniziativa sull’AI, Fastweb intende consolidare la sua crescita continuando a sviluppare le attività basandosi su tre elementi fondamentali: le persone, l’innovazione e la qualità del servizio. Mentre il settore consumer potrebbe non essere in crescita, Renna identifica opportunità di sviluppo nei settori B2B e wholesale. Il gruppo mira a offrire servizi ad alto valore, concentrandosi sull’offerta di cloud e cybersecurity nel mondo enterprise e sfruttando il cloud edge per ridurre la latenza e sviluppare applicazioni all’avanguardia.