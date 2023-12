Fastweb, l’importante azienda di telecomunicazioni, ha recentemente annunciato il completamento dell’acquisizione di un supercomputer Nvidia di ultima generazione, il DGX H100. Questo supercomputer sarà il più potente in Italia nel campo dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo principale di Fastweb è utilizzare questa nuova risorsa per fornire servizi di intelligenza artificiale su cloud a imprese, istituzioni accademiche e sviluppatori indipendenti nel paese.

Fastweb e il progetto ambizioso del Large Language Model Italiano

Un aspetto distintivo di questo ambizioso progetto è la creazione del primo Large Language Model (Llm) italiano, un modello linguistico di ampie dimensioni appositamente addestrato per la lingua italiana. Contrariamente ad altri modelli simili prevalentemente addestrati in lingua inglese, il Llm italiano sarà alimentato da set di dati locali, garantendo all’algoritmo una comprensione più profonda della lingua, della grammatica, del contesto e delle specificità culturali nazionali.

La visione di Fastweb è quella di creare un ecosistema aperto in cui il supercomputer sarà accessibile a terzi. Questi attori potranno sfruttare il supercomputer per sviluppare i propri Large Language Models o utilizzare il modello italiano preesistente per creare nuove applicazioni e servizi basati sull’intelligenza artificiale.

L’azienda si impegna a garantire una governance trasparente, ad addestrare i propri algoritmi utilizzando dati certificati e a rispettare le normative italiane ed europee sulla privacy. Tutte le informazioni elaborate saranno conservate su server situati in Italia, soggetti quindi alle regole comunitarie sulla protezione dei dati personali.

Il data center lombardo come fulcro della nuova era dell’IA in Italia

Il data center di Fastweb, ubicato in Lombardia, in cui sarà installato il supercomputer, opera con energia rinnovabile e offre una continuità del servizio senza interruzioni, elemento cruciale per applicazioni finanziarie e della pubblica amministrazione. La società sta anche investendo notevolmente nella sicurezza informatica, evidenziando la priorità data a questo aspetto dopo l’acquisizione di 7Layers, leader del settore. Di recente, le due aziende hanno lanciato DefenderAI, una piattaforma innovativa di sicurezza informatica basata sull’intelligenza artificiale, dedicata alle piccole e medie imprese. La piattaforma offre un analista virtuale capace di rilevare e analizzare tentativi di attacco, attivando automaticamente le misure necessarie per bloccarli.

L’investimento di Fastweb in questa tecnologia avanzata riflette la sua volontà di rimanere all’avanguardia nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale in Italia. La combinazione di potenza di calcolo, rispetto della privacy e sicurezza informatica promette di aprire nuove prospettive per lo sviluppo e l’applicazione di soluzioni basate sull’IA nel contesto italiano.