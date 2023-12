Se state cercando un paio di cuffie Bluetooth di ottima qualità ad un prezzo più che interessante, vi consigliamo di dare un’occhiata alla piattaforma Amazon.

Il colosso sta infatti proponendo le Oppo Enco Buds 2 ad un prezzo molto interessante. Ricordiamoci le specifiche del prodotto.

Oppo Enco Buds 2 in offerta su Amazon

Le OPPO Enco Buds2 tornano ad essere convenienti grazie ad una nuova offerta proposta oggi da Amazon. Grazie alla promozione in corso, quindi, è possibile acquistare le Enco Buds2 con una spesa di appena 24.63 euro. La promozione si riferisce alla versione con bianca degli auricolari che sono venduti e spediti direttamente da Amazon.

Le OPPO Enco Buds2 hanno tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni con una spesa davvero ridotta. Le cuffie supportano il collegamento via Bluetooth 5.2 ed includono un driver titanizzato da 10 mm che garantisce una qualità audio decisamente superiore alla media delle cuffie wireless da 20 euro. C’è anche il supporto agli effetti sonori live stereo Enco che consentono di personalizzare il funzionamento delle cuffie. Da notare anche il supporto alla cancellazione intelligente del rumore in chiamata, che migliora la qualità delle conversazioni.

Molto buona anche l’autonomia. Le OPPO Enco Buds, infatti, garantiscono 7 ore di riproduzione con una singola carica e ben 28 ore di riproduzione considerando la carica aggiuntiva garantita dalla custodia. C’è anche il supporto alla ricarica rapida. Con 10 minuti di ricarica, infatti, si potrà contare su almeno 1 ora di riproduzione musicale. Tra le specifiche c’è anche la resistenza all’acqua con certificazione IPX4. Seguite questo link per maggiori dettagli.