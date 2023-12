Durante il periodo del Black Friday, l’operatore telefonico WindTre aveva proposto un’offerta molto interessante, ovvero WindTre GO 150 Limited Edition. Quest’ultima sarebbe dovuta terminare qualche giorno fa. Ora, però, l’operatore telefonico italiano ha deciso di prorogarne ulteriormente la sua disponibilità. Vediamo qui di seguito i dettagli.

L’operatore telefonico WindTre proroga la disponibilità dell’offerta WindTre GO 150 Limited Edition

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico WindTre ha deciso di prorogare una delle sue super offerte. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata WindTre GO 150 Limited Edition. La sua disponibilità è terminata il 15 dicembre 2023, ma ora gli utenti potranno attivarla ancora per un po’ di tempo, ovvero fino al prossimo 9 gennaio 2024.

Si tratta di un’ottima occasione per tutti gli utenti interessati che non avevano ancora fatto in tempo ad attivarla. Nello specifico, nel bundle di questa offerta sono inclusi fino a 150 GB di traffico dati da utilizzare per navigare con connettività 4G e 5G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi 50 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo per avere tutto questo è di soli 9,99 euro.

Le cose interessanti non finiscono qui. Come segnalano i colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, con questa offerta gli utenti potranno anche abbinare l’acquisto di uno smartphone. Tra questi, gli utenti potranno acquistare ad esempio il nuovo medio di gamma TCL 40R con supporto alla connettività 5G. Il costo della rata di questo dispositivo è di 0 euro, nel suo taglio di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno.