Vodafone, 100 e 150 GB con le Silver che distruggono TIM

L’obiettivo principale per Vodafone è come sempre quello di rubare clientela ad altre aziende, che peraltro in precedenza hanno rubato utenti proprio a Vodafone. Ora è arrivato il momento delle tanto amate Silver, offerte che al loro interno includono i contenuti migliori e più ricercati dal pubblico. Basta pagare poco ogni mese per assicurarsi una quantità impressionante di minuti, messaggi e giga, ma anche la grande qualità tipica del gestore anglosassone.

Quello che sorprende poi è il regalo che viene fatto a chi sceglie di pagare in automatico dal proprio conto corrente utilizzando SmartPay.

Vodafone: queste sono le offerte che potreste sottoscrivere, si chiamano Silver ed hanno fino a 150 giga

Non poteva che essere il periodo natalizio quello designato da Vodafone per provare a dare un segnale forte. L’azienda anglosassone sta mettendo in gioco tutte le sue migliori carte per far vedere di che pasta è fatta, promuovendo delle offerte che già in passato si erano ritagliate il loro spazio.

Partendo dalla prima offerta, quella meno costosa, si possono avere ogni mese minuti senza limiti, messaggi senza limiti e 100 giga in 4G per navigare. La seconda offerta invece, sempre appartenente alla gamma Silver, permette di avere tutti i mesi minuti ed SMS senza limiti con 150 giga in 4G. Il prezzo della prima offerta corrisponde a 7,99 € al mese, mentre la seconda costa 9,99 € al mese.

Ricordiamo inoltre che chiunque dovesse pagare con SmartPay, potrà avere 50 giga gratis ogni mese in aggiunta. Questo significa che le offerte arriveranno rispettivamente a 150 e 200 giga ogni mese.