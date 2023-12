Come dichiarato da Mark Gurman di Bloomber, il noto redattore che si occupa di ciò che ruota intorno ad Apple, nel corso del 2024 ci potrebbero essere nuove uscite di prodotti con la mela.

Apple annuncia l’uscita del MacBook Air M3?

Attraverso la newsletter Power on il noto redattore Mark Gurman ha annunciato che ci potrebbero essere sviluppi nel lancio dei nuovi prodotti Apple nel 2024. Tra questi salta all’occhio un dettaglio nelle sue previsioni, c’è la probabilità del lancio del nuovo MacBook Air alimentato da una cpu M3. Pensa che il lancio potrebbe arrivare verso settembre, o nei mesi autunnali, perchè la società dalla grande mela non ha nei suoi piani, ancora fissato il lancio.

Ci sono anche tant’altre novità, Apple ha in programma il lancio dei nuovi iPad Pro e iPad Air entro il mese primaverile di Marzo. In questi nuova generazione di iPad, il colosso vuole fare subito la distinzione al tipo di utilizzo che si vuol fare. Come? Ha creato una distinzione netta tra i vari modelli. Gurman pensa che l’iPad Pro avrà la cpu M3, con un display OLED, avendo la possibilità di scegliere la versione tra 11 e 13 pollici di dimensione.

In concomitanza, l’iPad Air presenterà la versione da 10,9 pollici e 12,9 pollici. Come chip avranno il tanto amato M2. Con questi modelli quindi Apple mira a fare una distinzione dei vari iPad. Facendo così scegliere ai clienti in base al proprio lavoro che si dovrà fare, per adattarlo quindi alle varie esigenze. Questi MacBook e Ipad possono essere una rivoluzione nel mondo dei dispositivi elettronici.