Tesla presenta al pubblico una versione del robot umanoide dotato di intelligenza artificiale chiamato Optimus Gen 2. Come cambiamento rispetto alla precedente generazione denominata Gen 1, che era stata presentata durante l’Al Day 2022 che potrebbe essere uno dei primi modelli più sofisticati della società, dovuto al miglioramento tecnologico fatto dagli ingegneri di Tesla nell’ inserire alcune caratteristiche che lo rendono in grado di svolgere mansioni più specifiche dosando anche la forza necessaria ad afferrare oggetti delicati.

Questo robot è stato creato come prototipo per realizzare una produzione su larga scala di robot umanoidi che è il vero obiettivo a cui punta l’ azienda di Tesla, ed alcune innovazione sono legate all’ utilizzo dell’ intelligenza artificiale ad esempio per riconoscere i colori o le forme di oggetti e al bilanciamento del corpo per un maggior controllo nei movimenti, infatti adesso è in grado di piegare le gambe più facilmente senza perdere l’ equilibrio. Il peso totale del robot è stato alleggerito di 10 kg.

Tesla Optimus Gen 2, nuove funzionalità

Altre caratteristiche principali del robot sono: la capacità di muoversi in modo molto più agevole su superfici piane e anche di correre dato che la velocità è stata aumentata del 30%, lo sviluppo e il miglioramento delle mani che adesso presentano dei sensori tattili e attuatori sui polpastrelli in grado di percepire gli oggetti che prende in modo da dosare la forza impressa su di essi e gli arti superiori che sembrano essere più fluidi nei movimenti come anche le dita delle mani.

La produzione vera e propria a livello industriale ancora non è stata iniziata ma Tesla punta verso la realizzazione di robot che poi lavoreranno dentro la fabbrica di auto di Elon Musk come aiutante inizialmente a fianco dell’ uomo per svolgere attività più complesse poi potranno sostituirlo definitivamente per accelerare la produzione.