In seguito alle recenti speculazioni sull’annuncio imminente del Nothing Phone (2a) che dovrebbe avvenire al Mobile World Congress 2024, nuove informazioni e leak stanno emergendo, alimentando l’attesa degli appassionati di tecnologia in tutto il mondo. Un presunto video dimostrativo del dispositivo è apparso online, accompagnato da dettagli pazzeschi sulla sua possibile scheda tecnica.

Lo sviluppatore Android, Dylan Roussel, ha aggiunto ulteriori elementi alla crescente anticipazione, condividendo su X/Twitter un filmato legato al progetto del momento di Carl Pei e del team Nothing. Nella breve animazione, sembra emergere una preview del design del nuovo smartphone, suggerendo una direzione innovativa. Gli esperti credono che il modello di seconda generazione si posizionerà all’interno della fascia alta dei dispositivi di questo genere.

Specifiche possibili dello smartphone Nothing Phone (2a)

Roussel ha svelato che il progetto relativo al modello A142 è noto con il nome in codice “Pacman/Aero(dactyl?)”. Un particolare interessante che si intravede nel video, per la prima volta nella storia di Nothing, è che il dispositivo dovrebbe ospitare un processore MediaTek. Precisamente, il developer ha parlato del MediaTek Dimensity 7200. Resta da vedere se questa sarà la dichiarazione di Nothing al MWC 2024 che si terrà a Barcellona. Il telefono potrebbe anche vantare di un display AMOLED grande 6,7 pollici e avente un foro al centro in cui sarà posizionata la fotocamera. Le voci suggeriscono inoltre che sul retro del dispositivo saranno presenti i classici LED luminosi, simbolo del brand.

Al momento, non c’è nulla di ufficiale, ma le indicazioni relative al Nothing Phone (2a) stanno diventando sempre più concrete, alimentando l’entusiasmo della community. Tutte queste informazioni devono essere prese quindi con una certa cautela, in quanto potrebbero subire variazioni o modifiche.