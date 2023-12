Dopo la separazione da OnePlus, Carl Pei ha già presentato diversi nuovi prodotti a marchio Nothing, tra chi anche i suoi smartphone di fascia alta Nothing Phone 1 e 2. Tuttavia, sappiamo da tempo che nei piani dell’azienda c’è l’arrivo di uno smartphone sempre di questa serie ma leggermente “economico”. Stiamo parlando del prossimo Nothing Phone 2a e, stando a quanto è emerso in queste ore, potrebbe essere alimentato da un processore di casa MediaTek.

Nothing Phone 2a, il nuovo smartphone potrebbe avere a bordo un soc MediaTek

Si torna a parlare del prossimo smartphone di fascia media di Nothing, ovvero Nothing Phone 2a. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il leaker Dylan Roussel ha rivelato diverse informazioni interessanti. Stando a quanto riportato dal leaker sul social X, il nuovo smartphone di Carl Pei sarà alimentato da un processore di casa MediaTek.

Meet the Nothing Phone (2a)! Model: A142.

Codenames: Pacman / Aero(dactyl?). Nothing's next phone comes with a Mediatek SoC for the first time. The Mediatek Dimensity 7200. It has 3 Glyph parts, and a brand new design. Launch event at MWC? pic.twitter.com/UTwk2bUjjA — Dylan Roussel (@evowizz) December 15, 2023

Sembra che si tratterà del soc MediaTek Dimensity 7200. Sarebbe la prima volta che vediamo un soc di questa azienda a bordo di uno smartphone Nothing. Oltre a questo, il leaker ha poi pubblicato un piccolo video teaser. Osservandolo, è possibile notare la presenza di un design leggermente diverso rispetto agli altri smartphone di questo marchio.

Sul retro al centro troveranno posto due sensori fotografici posti orizzontalmente. Rimarranno poi alcuni tratti iconici adottai da Pei, come i vari LED luminosi sul retro. Per quanto riguarda la parte frontale dello smartphone, sembra che ci sarà un display con una diagonale da 6.7 pollici.

Insomma, sembra che con questo nuovo device l’azienda introdurrà alcune piccole novità estetiche, anche per differenziare Nothing Phone 2a dagli altri due device top di gamma Nothing Phone 1 e 2.