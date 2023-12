Twitch ha modificato i termini della sua piattaforma per consentire agli streamer di includere alcuni contenuti per adulti.

Il sito di live streaming ha affermato che la decisione è stata presa in risposta al “feedback degli streamer”. “Le politiche sui contenuti sessuali sono confuse” secondo alcuni utenti. Infatti, si sono spesso verificati una serie di incidenti di alto profilo, le regole non sono state applicate come previsto. Il sito ha recentemente bannato un utente per aver trasmesso contenuti in streaming mentre era in topless – anche se non mostrava quasi nulla. Mentre un altro che ha mostrato veri e propri video pornografici non ha avuto ripercussioni.

Twitch ha dichiarato che le vecchie regole avevano portato a “penalizzare in modo sproporzionato gli streamer donne“. Ora la piattaforma consentirà agli utenti di includere video che sembrano violare le regole ma in linea con le normative. Gli streamer possono mostrare “seni e/o genitali o glutei di natura femminile completamente esposti se disegnati, animati o scolpiti, o romanzati”. Inoltre, “Body writing su seni e/o glutei di natura femminile” e “danze con gesti apparentemente erotici, che richiamano ad esempio le mosse tipiche degli spogliarelli”.

Nuove regole entrate in vigore per le live streaming e la home page su Twitch

Tali video, tuttavia, devono includere un’etichetta di classificazione dei contenuti, o CCL, un sistema introdotto durante quest’estate. L’etichetta può essere applicata ai video di questo tipo così come ad altri contenuti potenzialmente problematici come i video sul gioco d’azzardo. Twitch ha anche affermato che ora consentirà “danze come twerking, grinting e pole dance” senza tale etichetta. Ha osservato che in precedenza aveva consentito alcuni balli e ne aveva vietati altri. Molte delle regole sui contenuti per adulti rimangono in vigore. Gli streamer non possono mostrare giochi dedicati a “nudità, pornografia, sesso o violenza sessuale come obiettivo o caratteristica principale”, ad esempio.

Verranno apportate modifiche anche ai video mostrati sulla home page, per garantire che gli utenti non vedano contenuti espliciti o scomodi contro la loro volontà. Video su temi come la droga o il gioco d’azzardo, esattamente come nel caso dei video citati poco fa, non saranno visibili sulla home page.