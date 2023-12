L’operatore telefonico virtuale Noitel dispone già di un catalogo di offerte mobile piuttosto interessanti. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, l’operatore ha deciso di ampliare ulteriormente questo catalogo, proponendo la nuova offerta di rete mobile denominata Noitel Next Step 50 X3. Si tratta di una variante di un’altra offerta dell’operatore virtuale. Ecco qui di seguito i dettagli.

L’operatore Noitel rende disponibile la nuova offerta Noitel Next Step 50 X3

L’operatore telefonico virtuale Noitel ha da poco aggiornato il suo catalogo con una nuova offerta mobile. Come già accennato in apertura, stiamo parlando della nuova Noitel Next Step 50 X3. Quest’ultima offerta prevede un costo anticipato per i primi tre mesi di soli 14,97 euro. Nello specifico, gli utenti che attiveranno questa offerta potranno utilizzare 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri.

Come già detto, quindi, il prezzo mensile risulterà praticamente inferiore ai 5 euro. Oltre a questo, l’operatore ha deciso di offrire senza spese il costo di attivazione. Tuttavia, l’offerta in questione sarà attivabile soltanto dai nuovi clienti dell’operatore, sia per coloro che attiveranno un nuovo numero sia per coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. L’offerta non sarà quindi attivabile da chi è già cliente dell’operatore virtuale Noitel.

Noitel Next Step 50 X3 sarà disponibile all’attivazione dal 15 dicembre 2023 fino al 15 gennaio 2024, salvo ovviamente nuova comunicazione da parte dell’operatore. Vi terremo comunque aggiornati se l’operatore dovesse comunicare una eventuale proroga di questa super offerta di rete mobile.