Vodafone, le SILVER hanno fino a 150GB: partono da 7 EURO

Con lo scopo di battere soprattutto i gestori virtuali, Vodafone proverà in ogni modo a sottoporre ai clienti le sue due nuove offerte appartenenti alla gamma Silver. I presupposti su cui queste due soluzioni si basano sono sempre gli stessi, ovvero minuti, messaggi e tanti giga per navigare sul web senza problemi ogni mese.

C’è un aspetto in particolare da ricordare assolutamente, ovvero che queste due proposte sono disponibili solo ed esclusivamente per coloro che provengono da gestori virtuali o da Iliad.

Vodafone distrugge la concorrenza a colpi di nuove offerte Silver, ecco cosa includono

La gamma Silver è tornata e con offerte straordinarie, che hanno tutto al loro interno, compresa la grande e solita qualità di Vodafone.

La prima delle due offerte è sicuramente quella meno costosa, la quale si chiama Silver come la seconda. Al suo interno ecco minuti ed SMS senza limiti verso tutti i provider e un quantitativo di giga enorme: ce ne sono 100. Il prezzo mensile di questa proposta corrisponde a soli 7,99 € al mese.

La seconda offerta invece cambia per due aspetti: il prezzo finale e il quantitativo di giga per la navigazione. Se minuti ed SMS sono illimitati come la prima offerta, la seconda Silver si spinge più in là con ben 150 giga in 4G tutti i mesi. Il prezzo arriva a 9,99 € al mese per chi la sottoscrive.

Queste due soluzioni possono essere sottoscritte durante questo mese di dicembre. Inoltre per chi decide di pagare con il metodo di pagamento automatico SmartPay, Vodafone disporrà 50 giga in regalo ogni mese.