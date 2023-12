Android, TRE funzioni di fine anno che sicuramente vi siete persi

Pian piano gli utenti del mondo Android hanno potuto apprezzare le nuove funzionalità che sono state introdotte nel sistema operativo. Parliamo di una piattaforma in continuo sviluppo che ad oggi riesce ad essere molto più equilibrata rispetto al passato. La dimostrazione si è avuta con il lancio di Android 14 che è ancora in fase di rilascio per svariati dispositivi.

Siamo alla fine di questo 2023 ed è dunque tempo di bilanci. L’anno di Android è stato davvero eccezionale, con diverse funzionalità che hanno riguardato soprattutto l’ambito smartphone. Alcune di queste gli utenti potrebbero essersele perse ed è per tale motivo che abbiamo deciso di ripercorrerle.

Android, le tre funzioni che non dovete assolutamente ignorare

Ci sono alcune funzioni che si sono guadagnate un posto di rilievo tra quelle che sono state rilasciate per gli smartphone Android. Uno degli ambiti più interessati è stato senza dubbio quello della messaggistica, dove ad esempio la tastiera di Google, detta anche GBoard ha integrato il supporto delle combinazioni di emoji, ottenendo qualcosa di estremamente divertente e versatile.

Sull’app Messaggi invece ecco i nuovi Voice Mood. Gli utenti con questa nuova aggiunta possono avere la possibilità di personalizzare le vignette dei messaggi vocali con delle emoji attinenti. Questo contribuirà a concedere più personalità a quanto comunicato ai propri contatti.

Un altro aspetto molto importante riguarda l’addio alle password. Google ha infatti implementato di base su tutti gli account le Passkey, nuovo metodo di verifica che renderà molto più difficile ai malviventi rubare gli account dei poveri utenti.