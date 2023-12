Messaggio PHISHING truffa gli utenti, svuotato il loro conto

L’intento dei messaggi truffa in generale è sempre lo stesso, ovvero quello di far credere agli utenti che stia succedendo qualcosa che invece non esiste.

Il tentativo di phishing attualmente in giro tramite le varie e-mail, fa credere che una donna si sia invaghita del povero malcapitato.

Truffa in corso, il tentativo di phishing inganna anche i più esperti

Come potete notare nel messaggio, questa volta il tentativo di phishing è ancora più inquietante: il testo parla addirittura di una persona che avrebbe visto per strada l’utente che riceve il messaggio. State quindi molto attenti e non dimenticate di eliminare assolutamente tutti i messaggi di questo genere.

“Ciao, mi chiamo Vittoria e ho 25 anni.

Per prima cosa ti parlerò della mia persona me. In questo punto della mia vita sto vivendo completamente da sola e ho voglia di incontrare un uomo per divertirmi insieme a lui. Lavoro come allenatore sportivo nelle palestre e conduco allenamenti individuali ma poi mi rilasso nel tempo libero e mi piace andare nei club della movida.

Poco più di una settimana fa ti ho visto mentre tornavo a casa dal lavoro, non credo che tu mi abbia nemmeno notato. Quando ti ho visto, volevo davvero incontrarti, ma avevo paura di farlo di persona. Per tutto questo tempo ho pensato a te e temevo di non poterti contattare, ma il mio amico è venuto in mio aiuto.

Ti lascio il collegamento al mio profilo sul nuovo sito di incontri gratuito, ti aspetto proprio lì ogni giorno.”