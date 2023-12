Ormai, e-commerce come Amazon e Ebay stanno completamente dominando il mercato. In questo articolo mostreremo le migliori alternative per comprare prodotti online.

Spesso le grandi multinazionali, per per raggiungere il loro unico obiettivo (il guadagno) non si interessano abbastanza ad altre problematiche interne all’azienda, come ad esempio i diritti dei lavoratori. Soprattutto in Amazon abbiamo dipendenti stanchi dei lunghi turni di lavoro e dolenti per la ripetitività delle loro mansioni.

1: Cdiscount

Cdiscount è il secondo e-commerce più utilizzato in Francia, vende prodotti sia nuovi che usati.

Cdiscount nasce nel 1998 e circa 150 paesi usufruiscono il loro negozio online, usato soprattutto per grandi sconti su marchi famosi

2: Bol.com

Bol.com è stato uno dei servizi di e-commerce più usato in olanda, presenta oltre 16 milioni di articoli che appartengo a 20 categorie diverse di prodotti. è stato lanciato sul mercato nel 2011, ora conta più di 13 milioni di clienti

3: Allegro

Allegro è il più grande negozio online in polonia, questo e-commerce è spacializzato in: articoli per bambini, utensili per la cucina e attrezzature sportive. Allegro vanta più di 194 milioni di visite mensili e ha una base di 14 milioni di clienti attivi.

4: Zalando

Zalando sicuramente è molto più conosciuto rispetto agli altri negozi affrontati in precedenza, questa volta ci troviamo di fronte ad una sola categoria di prodotti: il vestiario.

Zalando è una società tedesca creata nel 2008 e attualmente opera in 25 paesi europei, attualmente conta più di 50 milioni di clienti attivi.

5: OnBuy

OnBuy ha sede in Regno Unito ed è stato fondato nel novembre 2016. Su questo servizio potete trovare di tutto, dall’elettronica agli utensili per cucina, attualmente ha circa 7 milioni di utenti attivi.