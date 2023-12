Very Mobile si è da sempre distinto per il suo impegno nel garantire ai suoi clienti un servizio all’avanguardia e al passo coi tempi. Proprio seguendo questo trend, Very Mobile ha deciso di anticipare l’ampliamento annuale del bundle di traffico dati per la navigazione internet in Europa. E non solo. Infatti, nonostante la Brexit, Very Mobile ha esteso le stesse condizioni anche al Regno Unito. Garantendo in questo modo anche ai clienti britannici le medesime agevolazioni di connettività durante i loro soggiorni in Europa.

L’adeguamento puntuale di Very Mobile a questa normativa è una testimonianza della sua dedizione a offrire soluzioni competitive e all’avanguardia. Il tutto garantendo ai suoi utenti un’ottima esperienza di connettività durante i loro viaggi in Europa. Questo aggiornamento beneficia sia i già clienti che i nuovi utenti che scelgono Very Mobile come loro operatore virtuale.

Very Mobile aumenta in anticipo i GB per l’Europa

La base di questa revisione, pensata per agevolare gli utenti in viaggio, è la riduzione dei prezzi in roaming all’ingrosso. Un requisito normativo questo che impone agli operatori di aumentare la soglia di traffico dati da utilizzare in Europa ogni anno e di ridurre il costo del traffico extra al superamento del tetto stabilito.

Nello specifico, la formula adottata da Very Mobile per calcolare la quantità di traffico dati in Europa è stata implementata con efficacia, ed anticipata di oltre un mese anche se l’obbligo normativo prevedeva l’entrata in vigore del nuovo bundle dal 1 gennaio 2024. Tale formula, che tiene conto del prezzo mensile senza IVA e del coefficiente di 1,55 euro per giga, assicura una distribuzione equa e trasparente dei dati tra gli utenti.

Gli utenti con offerte a partire da 4,99 euro al mese godranno di 5,3 GB di traffico dati in UE, con incrementi graduati fino a offerte da 13,99 euro al mese che offrono 14,8 GB di traffico dati in UE. È importante notare che, per le offerte con 1 GB, l’intero bundle è spendibile anche in Europa. Questo dettaglio rende ancora più vantaggiose tali opzioni per chi si trova spesso in viaggio.

Attualmente, non sono state apportate modifiche alle condizioni per minuti e SMS, che continuano ad essere conteggiati alle condizioni del Paese di registrazione della SIM. Mentre le nuove soglie di traffico dati sono state tempestivamente implementate, il costo del traffico extra-soglia sembra ancora essere riferito al 2023. Si attende con interesse ulteriori comunicazioni da parte di Very Mobile per chiarire eventuali modifiche in questa area e garantire una completa trasparenza agli utenti.