Apple regalerà delle fantastiche sorprese ai clienti che usufruiscono dei suoi software. Ricordiamo che Apple è una tra le società più sviluppate al mondo in ambito tecnologico fondata da Steve Jobs.

Apple, concessione di ore gratuite agli sviluppatori.

La società Apple ha annunciato che dall’inizio del mese di Gennaio 2024, chi si iscriverà all’Apple Developer Program, la società gli fornirà 25 ore gratuite al mese del servizio Xcode Cloud. Se hai un abbonamento in atto a questo servizio, la società spiega che l’utente non deve fare nulla per ottenere queste 25 ore gratuite, perchè gli verranno attribuite in automatico. Quando Apple aveva già annunciato alla Worldwide Developers Conference (WWDC 2022) la disponibilità di Xcode Cloud a vari livelli di sviluppatori, come? Ha presentato dei piani di abbonamento.

I piani della società della Silicon Valley ci permettono di usufruire del servizio cloud proposto da Xcode Cloud. Sono stati creati per diversi tipi di sviluppatori dal semplice programmatore che vuole imparare a quello di professione. Il piano Free comprende 25 ore mensili. Oltre a quello gratuito Apple ha eretto tre piani in base al tipo di servizio che si vuole usufruire, questi piani hanno disponibili 100,250 e 1000 ore mensili con i rispettivi costi di 49,99$, 99,99$ e 399,99$. Che dire, si è presentata un occasione per gli sviluppatori neofiti o esperti sul campo, per poter migliorare sempre più le loro app.

Ricordiamo che Xcode Cloude è un servizio che serve per intraprendere la strada di sviluppatori. Con questo servizio abbiamo la possibilità di creare un app, ci aiuta molto nella velocità di sviluppo. Un altro aspetto fondamentale di questo servizio è la condivisione con rispettivi feedback degli utenti che hanno istallato la nostra app.

Fonte:https://www.01net.it/apple-25-ore-di-xcode-cloud-gratuite-ora-incluse-nel-programma-sviluppatori/