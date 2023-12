Gli sviluppatori di Naughty Dog hanno ufficializzato una notizia che nessun fan di The Last of Us si aspettava. Lo studio ha cancellato lo sviluppo della componente multiplayer online che stava già facendo sognare tutti gli appassionati.

Il nome in codice durante lo sviluppo era The Last of Us Online ma, come si apprende dal blog ufficiale, lo sviluppo è stato interrotto. Il team di Naughty Dog conferma che prendere questa decisione è stato incredibilmente difficile.

Inoltre, i lavori di sviluppo erano in una fase piuttosto avanzata. Gli stessi sviluppatori hanno annunciato che il team dedicato era in fase di pre-produzione sin dai tempi dello sviluppo di The Last of Us Part II.

La versione multiplayer online di The Last of Us è stata ufficialmente cancellata da Naughty Dog: il motivo è molto particolare!

L’obiettivo era quello di creare un’esperienza unica nel suo genere, con un gameplay completamente studiato per rendere il titolo divertente e appagante per tutti i fan della saga. Purtroppo, solo durante lo sviluppo vero e proprio Naughty Dog si è resa conto della portata del progetto.

Un titolo come The Last of Us Online non poteva essere un gioco senza supporto continuo. C’era bisogno dell’intero team per la creazione di un’esperienza post lancio sempre aggiornata, con contenuti in uscita a cadenza regolare.

Tutte le risorse della software house sarebbero state assorbite dal titolo multiplayer al fine di rendere sempre divertente e fruibile il servizio. Tuttavia, questa scelta avrebbe avuto ripercussioni pesanti per lo sviluppo di tutti gli altri titoli single-player attualmente in cantiere.

Naughty Dog ha scelto la strada più difficile ma che meglio caratterizza lo studio, creare titoli single-player incentrati sulla forte componente narrativa. Per poter tenere fede alla propria tradizione, il titolo multiplayer è stato accantonato ma non sarà dimenticato.

Infatti, tutti gli investimenti tecnologici e il know how acquisito con questa esperienza verrà riutilizzato per i progetti futuri. La promessa da parte di Naughty Dog è seria e prevede l’arrivo di più titoli single-player nel corso dei prossimi anni.

Purtroppo, al momento, non sono disponibili maggiori dettagli ma la software house ha confermato che saranno rilasciate tantissime informazioni non appena sarà possibile. Non resta che attendere e sperare che lo sviluppo dei nuovi giochi proceda per il meglio.