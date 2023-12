Se state cercando un PC notebook di alta qualità ad un prezzo abbordabile, oggi possiamo darvi una piccola dritta. La piattaforma Amazon infatti, oltre ai tantissimi prodotti proposti in offerta, oggi ci offre un notebook HP ad un prezzo interessante.

Nello specifico parliamo di un HP G9 Intel i5-1235u 10 Core 4,4 Ghz 15,6″ Full Hd a meno di 700 euro. Andiamo insieme a scoprire la scheda tecnica completa del prodotto.

Notebook HP in offerta su Amazon

Il computer in questione dispone di uno schermo da 15.6 pollici antiriflesso, Full HD, Anti Glare. Le dimensioni sono contenute, solo 35.8×24.2×1.99 cm ed il peso è davvero irrisorio, solo 1.74 KG. Questo poco peso gli consente di essere trasportato facilmente in qualsiasi borsa per computer, senza pesare sulle spalle.

Dispone di una memoria RAM da 24 GB, Ssd M.2 Sdram-PcIe Nvme 1tb, Ssd 2,5″ 500gb. Monta una scheda Grafica Integrated Iris Intel, tastiera Qwerty Italiana Con Tastierino Numerico, batteria Lunga Durata agli Ioni Di Litio. Sulla parte frontale monta una fotocamera, non manca la connettività Wireless Wi-Fi, Bluetooth, Jack Combinato per cuffie e microfono e molto altro.

Il Prodotto è Nuovo, Per Configurare e Testare Il Prodotto, i Nostri Tecnici Provvederanno Alla Prima Accensione Per l’Installazione Del Sistema Operativo, Driver. Attualmente potete acquistarlo seguendo questo link al prezzo di 649 euro.