TIM ha DUE nuove offerte, fino a 150 GB al mese GRATIS

Insieme a tanti altri gestori minori, i più grandi hanno scelto di approfittare del periodo che precede il Natale per lanciare delle nuove offerte. Sono diversi i nomi che infatti sono ritornati in grande stile per provare a riprendersi parte dei loro vecchi clienti e tra questi figura anche TIM.

A tal proposito non possono passare in secondo piano le due offerte che si stanno indirizzando durante questi ultimi giorni a diversi utenti ben precisi. L’obiettivo è infatti quello di convincere gli utenti di Iliad e di tanti gestori virtuali a sbarcare presso il famoso gestore, approfittando di una maggiore qualità e anche di un gran numero di contenuti. Contrariamente a quanto accaduto in passato infatti, TIM ha concentrato i suoi sforzi su due promozioni mobili piene fino all’orlo e con prezzi più bassi.

Ad oggi si parla insistentemente delle due soluzioni che prendono il nome di Power Iron e Power Supreme Web Easy. Entrambe sembrano all’apparenza molto simili ma differiscono per alcuni aspetti.

TIM, le due nuove promo della linea Power che costano 6,99 e 7,99 €

Cominciando dalla prima proposta, una new entry nel mondo di TIM, ecco la Power Iron. Al suo interno questa offerta permette di notare fin da subito minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori, con 100 giga per navigare in Internet usando il 4G tutti i giorni. Il prezzo è di 6,99 € al mese per tutti.

La seconda offerta, vecchia conoscenza degli utenti, torna con un prezzo diverso. Bastano infatti solo 7,99 € per avere minuti e messaggi senza limiti con 150 giga in 4G.