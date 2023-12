Grandi novità per tutti i clienti Tim, il famoso operatore telefonico che, da anni, assume, insieme a pochi altri, il ruolo di leader assoluto nel mercato delle telecomunicazioni italiane.

La novità di cui vogliamo parlarvi riguarda il servizio Tim Voce WiFi finalmente disponibile, a partire dal 10 Dicembre 2023, sugli iPhone che utilizzano la versione 17.2 del sistema operativo IOS.

Ma che cos’è il servizio Voce WiFi e perché è così importante?

Servizio Tim Voce WiFi: perché è così importante ?

Per chi non lo sapesse, il servizio Tim Voce WiFi, consente ai clienti dell’operatore telefonico di effettuare chiamate su tutte le reti Wi-Fi, anche verso quelle di altri gestori.

Si tratta di una funzionalità davvero all’avanguardia, grazie alla quale gli utenti non dovranno più sottostare ai limiti imposti dalla copertura di rete.

Infatti, anche nelle aree più remote dove non esiste copertura, ora sarà possibile telefonare.

Un’altra grande caratteristica di questo servizio è che è completamente gratuito. Per poterne usufruire non è necessario alcun download di app esterne o l’attivazione di offerte specifiche. Tutto ciò che occorre è uno smartphone che disponga della versione software più recente e che dunque sia compatibile con questo servizio.

Come attivare il servizio Voce WiFi

Una volta che avete abilitato il dispositivo al servizio, il cliente riceverà un SMS di benvenuto. I’SMS vi comunicherà appunto che ora potrete effettuare e ricevere chiamate senza copertura mobile, ma utilizzando il Wi-Fi della rete TIM.

Per verificare se il servizio è abilitato, basterà andare sulle Impostazioni del vostro smartphone e assicurarvi che l’opzione “Wi-Fi Calling” sia abilitata.