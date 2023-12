WhatsApp, TRE FUNZIONI mostruose ma segrete da scoprire

Ovviamente potete stare tranquilli visto che si tratta di soluzioni legali al 100% che non comportano problemi. Le applicazioni sono state controllate appositamente per non corrispondere un pericolo: molto spesso infatti capita che file di questo genere possano nascondere al loro interno dei virus, ma non è questo il caso.

WhatsApp: se non le conoscevi, ecco le tre funzioni segrete e legali da scaricare

Come sempre, ci sono delle piattaforme esterne che cercano di integrare quelle più famose e di principale interesse. Oggi si parla di WhatsApp e di una soluzione molto interessante che potrebbe stimolare la curiosità degli utenti. Se non avete mai optato per applicazioni di terze parti, potreste cominciare a farlo adesso.

La prima in assoluto che vi consigliamo in quanto è legale e molto semplice da usare oltre che utile, è sicuramente Whats Tracker. Chi vuole spiare i movimenti degli utenti sapendo precisamente quando entrano o escono da WhatsApp, potrà farlo. Arriverà una notifica sullo smartphone della persona curiosa quando l’utente da lui scelto entrerà o uscirà dalla celebre applicazione dei messaggistica.

L’altra applicazione molto utile prende il nome di WAMR e consente di recuperare i messaggi eliminati di proposito. Se qualcuno vi scrive qualcosa poi lo elimina prima che voi lo leggiate, non ci sarà problema: potrete recuperarlo. Ovviamente l’applicazione funziona solo se installata prima che avvenga il misfatto.

Infine ecco Unseen, il modo perfetto per leggere comunque tutto ciò che vi arriva su WhatsApp senza essere mai online. Sarete in grado di leggere tutto senza aggiornare neanche il vostro ultimo accesso.