Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di punta del produttore cinese Honor, ovvero Honor 90 GT. Quest’ultimo è già stato il protagonista di svariati rumors ed indiscrezioni nel corso delle scorse settimane, ma ora l’azienda ha rivelato la data del suo debutto ufficiale con una nuova immagine teaser. Ecco qui di seguito i dettagli.

Honor 90 GT, l’azienda rivela la data del debutto ufficiale con un nuovo teaser

Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Honor ha rivelato la data del debutto ufficiale del suo prossimo smartphone di fascia alta. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al prossimo top di gamma Honor 90 GT. Stando all’immagine teaser che ha pubblicato da poco l’azienda, il nuovo device sarà presentato in veste ufficiale la prossima settimana.

Nello specifico, lo smartphone sarà presentato durante un evento ufficiale che si terrà il prossimo 21 dicembre 2023. Oltre alla data del debutto ufficiale, il nuovo teaser ha inoltre confermato il design che caratterizzerà questo device. Nei giorni scorsi erano già infatti emerse alcune immagini che ce lo avevano rivedere, ma ora ne abbiamo la conferma.

Il nuovo Honor 90 GT sarà infatti caratterizzato da una backcover realizzata con materiale in simil pelle. La colorazione della backcover sarà celeste e, in corrispondenza dei sensori fotografici posteriori, saranno presenti due linee bianche. Sulla parte frontale, invece, lo smartphone sarà caratterizzato dalla presenza di un ampio display e con un piccolo foro centrale per la selfie camera. È probabile comunque che l’azienda renderà disponibili anche altre particolari colorazioni per questo nuovo device nella versione con backcover in similpelle, ma per ora non ne abbiamo conferma.